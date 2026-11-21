Lani so v Sloveniji pri najstnikih in mladih odraslih potrdili občutno več primerov kot leta 2024. Najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita pred okužbo je uporaba kondoma, predvsem pa se je treba z mladimi pogovarjati o pomenu varne spolnosti. Mnogi mladi menijo, da je zaščita pomembna zgolj za preprečitev nosečnosti, ne razmišljajo pa (vsi) o nevarnosti, da staknejo kakšno bolezen.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se med odraslimi, starimi med 15 in 49 let, vsako leto z vsaj eno od spolno prenosljivih okužb na novo okuži več kot 374 milijonov ljudi. Slovenija ni pri tem nobena izjema.