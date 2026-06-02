Maratonsko zaslišanje

Parlamentarni odbor za gospodarstvo, delo in šport je zaslišanje kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar prekinil in ga nadaljeval pozno zvečer. Poslanci opozicije so namreč vztrajali, da morajo dobiti možnost za postavljanje vprašanj vsi prijavljeni člani odbora, pripravljenost na odgovarjanje v nadaljevanju pa je izrazil tudi Logar. Seja odbora je bila namreč omejena na zgolj tri ure.

»Konflikt ni nujno nekaj slabega, če je voden v pravo smer,« je na zaslišanju pred poslanci na odboru za gospodarstvo povedal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in dodal, da Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. »Do leta 2040 moramo dodano vrednost na zaposlenega zvišati na 100.000 evrov, če želimo ostati v ligi prvakov. Za to potrebujemo štiriodstotno gospodarsko rast na leto,« je dejal.