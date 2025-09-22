Mestna mobilnost

Skoki na lepše postajajo travmatični, saj je gneča na cestah čedalje hujša. Premikanje po avtocestah in tudi mestnih ulicah po polžje mnoge spravlja v stres. Pri tem nihče ne pomisli, da je sam del te težave – vsi drugi bi se morali spraviti s ceste in se najprej »naučiti voziti«.

Pojavljajo se tudi zahteve za širitev vseh vrst cest, kar po izkušnjah iz tujine pomaga le kratek čas, kasneje pa so težave še večje, ne manjše. V Sloveniji veliko večino poti opravimo z avtomobili, zato gospodinjstva temu namenjajo največji delež svojih prihodkov v Evropski uniji.