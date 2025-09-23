Mir in varnost

Za mnoge je letošnje zasedanje generalne skupščine Združenih narodov prelomno, okrog 150 predsednikov držav in vlad prihaja v strahu, kaj bo z multilateralizmom in Združenimi narodi.

Položaj na vzhodu Evrope se zelo zaostruje, Estonija je zaradi ruskih preletov njenega zračnega prostora zahtevala zasedanje varnostnega sveta.

Izrael medtem trdi, da je bil napaden in da tudi sicer mnogi dvomijo o njegovi pravici do obstoja. Temu pritrjuje tudi ameriški predsednik Donald Trump.