Mojster v hiši

Tako kot ni pametno med dopustom puščati stanovanja brez nadzora z očitnimi znaki, da nikogar ni doma, se je treba zavedati, da so v tem času starejši ljudje, ki živijo sami, še pogosteje kot običajno tarča goljufov in podjetnikov z nepoštenimi poslovnimi praksami.

Če so prazna stanovanja vaba za vlomilce in tatove, so starejši in osamljeni ljudje privlačni za zgovorne podjetnike, ki jim z nepoštenim početjem iz žepa potegnejo veliko več, kot bi bilo prav.