Odločitev vlade Roberta Goloba o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnih pobojev smo preverili v anketi. S to potezo so koalicijske stranke brcnile v temo, saj ni naletela na večinsko odobravanje niti pri njihovih podpornikih. Dvainpetdeset odstotkov volivcev Svobode in 48 odstotkov SD meni, da smo kot država ustrezno obravnavali to vprašanje. SDS je ta teden poskušala to temo spraviti tudi na parket evropskega parlamenta.