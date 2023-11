Pri 1500 evrih neto plače je vaš življenjski standard precej drugačen, če živite v lastnem stanovanju ali v zgornjem nadstropju hiše v lasti staršev, kot če morate plačevati najemnino ali kredit. A to ne šteje pri upravičenosti do subvencij in transferjev ter je le eden izmed pokazateljev pomanjkanja povezanosti med davčno, socialno in stanovanjsko politiko. V Ljubljani boste s 1100 evri plače v svojem bivališču najverjetneje lažje preživeli mesec kot s 1700 evri v najemu, a boste v prvem primeru, če imate mladoletne otroke, najbrž upravičeni do več javnih pomoči. Tudi to kaže na odsotnost prave stanovanjske politike.