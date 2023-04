Kdo je koga poklical po telefonu? Je imel Xi Jinping potrebo po tem, da reši odnose med Kitajsko in EU, ki so jih močno omajale nevarne izjave kitajskega veleposlanika v Parizu?

»Razumne ideje in glasovi so v tem trenutku vse številnejši in mi moramo to izkoristiti ter ustvariti pogoje za politično premostitev krize,« je kitajski predsednik Xi Jinping dejal ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu med njunim prvim telefonskim pogovorom, odkar se je pred 14 meseci začela ruska invazija.