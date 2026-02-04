  • Delo mediji d.o.o.
    Karikatura

    Naša naravna bogastva

    Vlada bi odpravila koncesionarje in naloge prenesla na družbo Slovenske vode – V nos ji gredo dobički in pomanjkljiv nadzor.
    KARIKATURA: Marko Kočevar 
    KARIKATURA: Marko Kočevar 
    Marko Kočevar
    4. 2. 2026 | 05:55
    1:05
    Katastrofalne poplave avgusta 2023 so razgalile sistemske težave urejanja voda, ki je bilo desetletja finančno, kadrovsko in organizacijsko zanemarjeno. Država in stroka sta bili soglasni, da sektor potrebuje reorganizacijo, a predlog ukinitve obstoječega sistema, ki temelji na koncesijskem modelu, in nadomestitev z ustanovitvijo javne gospodarske družbe Slovenske vode sta po mnenju stroke korak v neznano, ki lahko prinaša znatna tveganja. Stroka opozarja tudi, da postopki za ustanovitev družbe potekajo v strogi tajnosti, s čimer vlada krši aarhuško konvencijo, ki zahteva vključevanje javnosti pri oblikovanju politik na področju okolja.

    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Murskosoboška knjižnica

    Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

    Svet zavoda je potrdil triletni pogodbi z dvema odvetnikoma v vrednosti 90.000 evrov, zaposleni opozarjajo na nesorazmerne stroške in tožbe proti posameznikom.
    Andrej Bedek 2. 2. 2026 | 15:50
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Če imate tri neplačane globe, boste ostali brez socialne pomoči

    Furs je na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane prekrškovne terjatve.
    4. 2. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić pred tekmo izvedel dobro novico, sledil je šov

    Los Angeles Lakers so pred koncem polčasa proti Brooklyn Nets vodili za 38 točk, na koncu so slavili s 125:109. Navijači so pričakali vrnitev Austina Reavesa.
    4. 2. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Razno
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitri ragu iz klobase za takrat, ko zmanjka časa

    Hitra in aromatična omaka iz klobas in paradižnika – popoln nadomestek bolonjske omake za okusna kosila med tednom.
    Jasmina Pirnar Krope 4. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obramba

    Ukrajina ima načrt B: postati bo morala jekleni ježevec

    Ukrajina vse bolj dvomi, da bi se v morebitnem mirovnem dogovoru lahko zanesla na varnostna jamstva zaveznikov.
    4. 2. 2026 | 06:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Epsteinovi dokumenti

    Melinda French Gates: Vesela sem, da sem stran od vse te nesnage

    »Zame je osebno zelo težko, ko se pojavijo podrobnosti, saj obujajo spomine na zelo, zelo boleče trenutke v mojem zakonu.«
    4. 2. 2026 | 06:04
    Preberite več
