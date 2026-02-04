Naša naravna bogastva

Katastrofalne poplave avgusta 2023 so razgalile sistemske težave urejanja voda, ki je bilo desetletja finančno, kadrovsko in organizacijsko zanemarjeno. Država in stroka sta bili soglasni, da sektor potrebuje reorganizacijo, a predlog ukinitve obstoječega sistema, ki temelji na koncesijskem modelu, in nadomestitev z ustanovitvijo javne gospodarske družbe Slovenske vode sta po mnenju stroke korak v neznano, ki lahko prinaša znatna tveganja. Stroka opozarja tudi, da postopki za ustanovitev družbe potekajo v strogi tajnosti, s čimer vlada krši aarhuško konvencijo, ki zahteva vključevanje javnosti pri oblikovanju politik na področju okolja.