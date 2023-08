Naše ljubo meso

Kmetijstvo je med manj ambicioznimi sektorji na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Veljavni energetski in podnebni načrt (NEPN) do leta 2030 predvideva zmanjšanje izpustov za odstotek v primerjavi z letom 2005, najnovejši izračuni za posodobljeni NEPN pa za 2,8 do štiri odstotke.

To se sliši neambiciozno, a že za doseganje cilja 2,8 odstotka bo treba veliko narediti.