Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav sta predstavila ukrepe na podlagi poročil o nepravilnostih pri delovanju policije na protestih v letih 2020 in 2021. Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je obravnaval 13 policistov, osumljenih storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Policija je morala do konca januarja proučiti primere, v katerih so bila pri varovanju šestih protestov v letih 2020 in 2021 ugotovljena nezakonita ravnanja ali kršitve pogodbe o zaposlitvi, ki so jih zagrešili njeni posamezni uslužbenci.