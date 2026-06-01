Nazaj v šolo

Danes se izteka rok, do katerega so morali ravnatelji svetom staršev poslati seznam gradiv v soglasje. Že nekaj tednov je šolskim knjižničarjem, ki pripravljajo sezname, zelo vroče, saj vsa gradiva sploh še niso potrjena. Novi zakon o potrjevanju učnih gradiv namreč po več letih zahteva potrjevanje ne le učbenikov, ampak tudi delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Če gradivo ni potrjeno, ga šole ne smejo zahtevati kot obveznega.

Stara gradiva bodo sicer veljala še tri leta, a septembra se v nekaterih razredih začnejo uporabljati novi učni načrti. Tudi zato so učitelji želeli uporabljati nova učna gradiva. Nekateri so sami klicali založbe in jih prosili zanje, tudi založbe so klicale, naj gradiva naročijo, češ, saj bodo potrjena. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pri tem opozarja: »Če za posamezni predmet oziroma razred v času odločanja še ni potrjenih novih učnih gradiv, šola ne sme predpisati nepotrjenih gradiv kot obveznih.« Dodatno pojasnjujejo, da šole gradiva sploh niso dolžne predpisati, morda ga učenci sploh ne potrebujejo in lahko učitelji sami pripravijo gradiva.