Nekoč in danes

Umetna inteligenca je že na različne načine prodrla v kmetijstvo in ga v številnih pogledih spremenila. Med uporabo umetne inteligence na tem področju spadajo natančno kmetijstvo, avtonomni traktorji, droni za nadzor pridelka, predvidljive analize vremenskih in tržnih trendov ter inteligentni namakalni sistemi. Te tehnologije pomagajo povečati učinkovitost, zmanjšati stroške in izboljšati trajnost. Na vprašanje, ali je umetna inteligenca našla pot na kmetije, lahko vsekakor odgovorimo pritrdilno.