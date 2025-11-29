Nemško-francoski vlak

Pri gospodarskih temah je bila v ospredju avtomobilska industrija. »Nemška avtomobilska industrija je bila dolga leta ponos celotne Evrope in temelj našega sodelovanja. To lahko ostane, moramo pa gledati širše na nova področja naprednih tehnologij,« je Robert Golob povedal nemškem kanclerju Friedrichu Merzu in poudaril sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij. »Ko bo EU bolj suverena v naprednih tehnologijah, se bo lahko vrnila v položaj spoštovanega partnerja pri vseh zadevah po svetu,« je bil optimističen Golob. Omenil je, da sta z Merzem govorila tudi o sodelovanju držav v velikih oborožitvenih poslih.