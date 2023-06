Neslovenščina

Vsi, ki jim je mar za slovenščino, morajo biti v nenehnem boju z vsemi, ki jih ne moti, da svoje misli in sporočila ubesedujejo in razširjajo v sodobni lingui franci, globalno vseprisotni angleščini.

Na stanje, ki bi ga lahko na kratko povzeli z ugotovitvijo, da slovenska država ni bila zmožna tujih družb prisiliti k upoštevanju zakonodaje, je z izjavo že leta 2018 opozorila komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.

Še največji sovrag so v digitalni dobi postali tisti, ki z največjo lahkoto in brezbrižnostjo določajo, kaj bodo uporabnikom omogočali njihovi zasloni, torej tuje korporacije, ki slovenskim govorcem v Sloveniji vsiljujejo uporabo angleščine. To se brez sankcioniranja oziroma brez možnosti sankcioniranja dogaja v hotelih, na zaslonih prenosnih naprav, v avtomobilih, marsikje.