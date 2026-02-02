Nevarnost z zaslona

Revija Time je decembra lani za osebnost leta razglasila arhitekte umetne inteligence. Po njihovih besedah so svetu prinesli dobo mislečih strojev, navdušili in hkrati prestrašili človeštvo ter premaknili meje mogočega. Od prve javno dostopne različice chatgpt so minila komaj tri leta, a po podatkih Eurostata iz decembra lani orodja generativne umetne inteligence (GenAI) uporablja že skoraj tretjina prebivalcev Evropske unije. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, 37 odstotkov.