Nevarnosti v gorah

Julijske Alpe so postale v zadnjih letih prava turistična uspešnica. Fotografije z vrhov, objavljene na družbenih omrežjih, ustvarjajo občutek dostopnosti in lahkotnosti. Pogosto se zdi, kot da je dovolj obuti športne copate, vzeti telefon in se odpraviti proti vrhu, brez zadostne količine vode, toplih oblačil in osnovnega poznavanja poti. A prav zato, ker se mnogi brez razmisleka ujamejo v to past, je žal vse več nesreč in intervencij Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), ki skupaj s policijo in Slovensko vojsko v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsak dan posreduje ob nesrečah na zahtevnih in težko dostopnih terenih.