Umetna inteligenca je že postala del vsakdana, vendar večina ljudi še vedno ne razume njenega delovanja in potenciala. »Edina možnost je izobraževanje. Napredka ni mogoče prepovedati. Zelo pomembno pa je, da uporabniki vedo, kaj so prednosti in kaj slabosti,« v pogovoru za Delo poudarja dr. Sašo Džeroski, vodja Odseka za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan.