Nove stranke

Raziskovalci Centra za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani so končali tokratno raziskavo Slovensko javno mnenje. Utrip javnosti so od začetka novembra merili tri mesece, zato na rezultat niso vplivali hipni odzivi javnosti na medijsko poročanje o različnih aferah. Kaj so ugotovili v zvezi z dogajanjem na političnem parketu?