Novi standardi

Danes bosta začeli veljati še zadnji dve pravici iz zakona o dolgotrajni oskrbi – storitve v institucionalnem varstvu, kar bo občutno znižalo položnice stanovalcev domov za starejše občane, in možnost denarnega prejemka.

Ta naj bi bil načeloma namenjen kritju stroškov oskrbe, ki jo uporabnik praviloma prejme znotraj svoje neformalne mreže. Kot kaže, bodo od vseh, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, najbolj občutili koristi tisti, ki so nastanjeni v institucionalnem varstvu.