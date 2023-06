Novi Trubar

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je večkrat poudaril, da je prednostna naloga ministrstva digitalizacija vzgoje in izobraževanja. Pedagoški inštitut je pripravil posvet o pasteh digitalizacije. Opozorili so na težave zaradi pretirane uporabe zaslonov ter večkrat poudarili, da branje in učenje prek zaslonov ne nadomesti učenja v živi interakciji.