Obalni urbanizem

V Kopru trenutno gradijo ali bodo v nekaj letih zgradili približno 1300 stanovanj, v Izoli jih bodo prihodnje leto dogradili in začeli graditi 214, v piranski občini so (bodo) v treh letih obnovili le 25 stanovanj in morda začeli graditi še blok z 22 stanovanji. Skupaj torej več kot 1500, od tega je le kakih 300 javnih najemnih stanovanj. Cene stanovanjskega metra za trg se zdaj gibljejo med 4000 in 5000 evri za kvadratni meter. Gradbena podjetja in nepremičninarji nimajo težav s prodajo stanovanj v obmorskih občinah. Skoraj vsa so vnaprej prodana ali vsaj rezervirana. Investitorji še naprej pripravljajo projekte, saj ne dvomijo, da bodo stanovanja unovčili. Razpoložljivih parcel pa je vse manj, zato ponekod že neprimerno tlačijo stanovanja.