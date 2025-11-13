Obveščevalna

Zamisel o novi evropski obveščevalni agenciji z operativnimi pooblastili, ki se pojavlja v Bruslju, po mnenju nekdanjega direktorja Sove Andreja Rupnika ni le utopična, temveč tudi tvegana. Rupnik ocenjuje, da Obveščevalni in situacijski center Evropske unije (EU Intcen) že povsem zadovoljivo zbira in obdeluje ključne podatke ter da za učinkovitost niso potrebna dodatna pooblastila.

Opozarja, da je ideja o »evropski Cii« nerealna, podobno kot zamisel o evropski vojski, predvsem zato, ker nacionalni interesi držav članic pogosto niso usklajeni in obveščevalne službe med seboj tekmujejo. Po njegovem prepričanju obstaja tveganje, da bi takšna nova, draga agencija postala sama sebi namen, namesto da bi dejansko prispevala k varnosti Evropejcev.