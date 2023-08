Obvezna oprema

»Morate napisati, da so gasilci res najboljši,« so nam razlagali pri vsaki hiši v zaselku Struge v Lučah, ki ni več otok sredi Savinje, a so hiše bolj ali manj prenevarne za življenje. Številnim gasilcem so se na dan solidarnosti pridružili še prostovoljci. V Lučah sicer najbolj potrebujejo gradbeno mehanizacijo in ljudi, ki jo znajo upravljati. Ko pa bodo vzpostavili cestno povezavo do Luč iz savinjske smeri, bodo pridne roke spet zelo prav prišle. Delovna vnema prostovoljcev zato ne sme pojenjati.