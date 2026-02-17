Od garaže do Music Slovenia

Po desetletju prizadevanj smo naposled dobili pisarno za predstavljanje slovenske glasbe v tujini. Deluje pod okriljem društva Sigic (Slovenski glasbenoinformacijski center), predstavili pa jo bodo v četrtek na mednarodnem glasbenem festivalu Ment.

Kot pojasnjuje generalni sekretar Sigica Primož Kristan, v Evropi deluje petintrideset glasbenih izvoznih pisarn iz devetindvajsetih držav, njihovi letni proračuni pa se gibljejo od sto tisoč do nekaj milijonov evrov. Ministrstvo za kulturo je za delovanje slovenske pisarne namenilo 200.000 evrov letno. Poleg Ansambla bratov Avsenik je naš največji glasbeni izvoz skupina Laibach, ki bi ji lahko na tuje trge s pomočjo nove pisarne sledili tudi drugi avtorji in izvajalci.