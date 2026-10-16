Odklapljanje

Ameriški milijarder Elon Musk je namignil, da bi za omejitvami hitrosti, pri katerih lahko delujejo nekateri ukrajinski oborožitveni sistemi, ne da bi izgubili povezavo s satelitskim internetnim omrežjem starlink njegovega podjetja Spacex, lahko stala ameriška vlada. Starlink je za Ukrajino ključen pri usmerjanju napadov z brezpilotniki na ruske cilje ter varovanju zračnega prostora. Kijev je v torek zvečer sporočil, da nove, nepričakovane omejitve hitrosti ovirajo ukrajinske vojaške operacije na bojišču.