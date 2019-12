Odlivanje možganov je lahko boleče

Možgani tečejo. V obeh pomenih besede. Lahko bežijo, ker jim nekje pač ni dobro. In hkrati niso trdna snov. So tekočina, ki se zliva tja, kjer so pogoji za njeno delovanje najboljši. Temu, da bodo možgani iz Slovenije odtekali, se država ne more izogniti, ker v Sloveniji zaradi majhnosti prostora vseh znanstvenih disciplin in poddisciplin ne bomo mogli razviti na dovolj visoki ravni. Obstajajo znanstvene discipline, za katere je celo prostor celotne Evropske unije premajhen in premalo ambiciozen.