Varnostni svet OZN je s trinajstimi glasovi za ter vzdržanima Rusijo in Kitajsko sprejel resolucijo, ki so jo s sklicevanjem na »zgodovinsko« oktobrsko deklaracijo predsednika Donalda Trumpa za trajni mir in blaginjo v Gazi predlagale ZDA. Resolucija bo podlaga za mirovni proces, ki se bo močno razlikoval od dosedanjih prizadevanj svetovne organizacije: najprej bo poskušal zagotoviti mir in gospodarski razvoj ter šele potem – morda – tudi nastanek palestinske države.