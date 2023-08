Operacija uspela

Svet zavoda je že 13. julija za predsednika uprave izvolil novinarja in urednika Zvezdana Martića, na njegov predlog pa v upravo izvolil še pravnika Andreja Trčka in direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma, a šele z izvolitvijo športnega novinarja in dosedanjega nadzornika Francija Pavšerja za delavskega direktorja je štiričlanska uprava RTV Slovenija lahko nastopila svoj štiriletni mandat.