Najnovejši osnutek dogovora na podnebni konferenci v Belému (Cop30) ne vključuje načrta za prehod od fosilnih goriv, ki je ena ključnih zahtev številnih držav na podnebni konferenci. Več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v pismu predsedstvu Cop30 zapisalo, da »ne morejo podpreti izida, ki ne vključuje« takšnega »načrta«. Na drugi strani načrt z grožnjo z izstopom iz podnebnih pogajanj blokirajo Savdska Arabija, Rusija, Indija in nekatera druga hitro rastoča gospodarstva.