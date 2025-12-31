Pa tudi srečno in uspešno!

Zdravstvene storitve so se letos podražile za 5,9 odstotka. K večji letošnji rasti cen so pripomogli tudi davki. Na Sursu pravijo, da se je na začetku leta zvišal davek na dodano vrednost za sladke pijače, in sicer z 9,5-odstotne obremenitve, ki velja za živilske izdelke, na splošno 22-odstotno davčno stopnjo. Od junija so višje trošarine na tobačne izdelke in alkoholne pijač, kar vse sodi na področje skrbi za zdravje. Malo manj pa se na zdravje ozira oblikovanje cen fosilnih pogonskih goriv, ta so se celo pocenila.