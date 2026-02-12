Pazite na prevare

Izraz globoki ponaredki (ang. deepfake) se večinoma še vedno uporablja za opisovanje posnetkov, v katerih so ponarejene podobe oseb, vse pogosteje pa se s tem izrazom označujejo vsi sintetično generirani slikovni (ali zvočne) podatki, ne glede na to, ali vključujejo človeka ali ne, pravi Vitomir Štruc z ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Z njimi nepridipravi lahko uničijo ugled ljudi, ukradejo milijone in vplivajo na javno mnenje.

»Politiki, posebej v volilnih kampanjah, so lahko tarča, ker že kratek manipuliran posnetek hitro ustvari močan vtis. Pomembno je, da to niso vedno 'klasični' globoki ponaredki v smislu popolnoma generiranega videa: včasih gre za cenejše, a učinkovite manipulacije, kot so upočasnjevanje, rezanje ali zvočno preurejanje posnetka. Znani primer je manipulirani posnetek ameriške demokratske političarke Nancy Pelosi, ki je bil upočasnjen tako, da je delovala opito,« spomni profesor Štruc. Pomembno vprašanje, ki se pri tem postavlja, je vprašanje opravljanja storitev na daljavo. »Vse več postopkov danes poteka prek videoklicev, ki se ponekod uporabljajo tudi kot oblika avtentikacije. Če je identiteta posameznika potrjena zgolj na podlagi videa ali glasu, se s tem odpira prostor za resne zlorabe,« poudarja.