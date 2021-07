Pegazov skok

Odgovor na vprašanje smo poskušali dobiti pri Branku Lobnikarju, prodekanu za raziskovalno dejavnost in predstojniku katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.



Sogovornik verjame, da bi Slovenija kot sorazmerno bogata članica Evropske unije in del razvitega sveta morala imeti na voljo tudi sporno izraelsko orodje za spremljanje komunikacij.



Ne zato, da bi z njim prisluškovala državljanom, temveč zato, da bi ob spoštovanju v zakonodaji predpisanih varovalk lahko učinkoviteje spremljala dejavnosti tistih, ki ogrožajo nacionalno varnost.



