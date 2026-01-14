Predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba je delovno kosilo dva meseca pred volitvami navdalo z optimizmom pred volitvami, da je zavezništvo treh koalicijskih strank – Preroda, Piratov, Vesne in stranke Mi, socialisti – možno na temelju vrednot miru, demokracije, svobode in človekovih pravic.

Leva sredina se je zaobljubila spoštljivemu dialogu, Prerodu in Piratom pa bo dopuščene nekoliko več svobode pri kritikah vlade, da si stranki izboljšata svoje ratinge.