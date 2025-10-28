Ameriški predsednik Donald Trump je pristal na Japonskem, vrhunec te azijske turneje pa bo v prihodnjih dneh, ko se bo srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom in morda ustavil trgovinsko vojno med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Trumpov prihod v Azijo je sicer zgolj deloma pripomogel k temu, da se Azija ne počuti prisiljeno izbirati med Ameriko in Kitajsko. Če bo ameriški predsednik še naprej grozil s carinami, pa bo vse več članic te organizacije iskalo izhod v Bricsu.