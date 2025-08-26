Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so marca pričeli s pripravo ključnega dokumenta, »Vizija kmetijstvo in hrana do 2040«, s katerim želijo prekiniti dolgoletno strateško negotovost v slovenskem kmetijstvu. Na sejmu Agra je potekal uvodni posvet v širšo razpravo, v kateri bodo po besedah ministrice Mateje Čalušić sodelovali vsi deležniki.

Nova vizija bo prvič zajela celoten kmetijsko-prehranski sistem, saj k temu po njenih besedah silijo geopolitične razmere, podnebna kriza in spremenjena družbena pričakovanja. Ker se sredstva skupne kmetijske politike zmanjšujejo, bo treba denar za doseganje ciljev iskati tudi izven kmetijskega proračuna.