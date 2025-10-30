Praktični nasvet

Slovenska gospodinjstva po podatkih Banke Slovenije ostajajo zelo neaktivna pri upravljanju svojega finančnega premoženja, ki presega 90 milijard evrov. Kar 45 odstotkov teh sredstev namreč predstavljajo gotovina in vloge, pri čemer je velika večina vlog neobrestovanih (na vpogled).

Čeprav se v zadnjem obdobju opaža rast varčevanja v investicijskih skladih (5,6 milijarde evrov) in borznih delnicah (4,7 milijarde evrov), so te spremembe majhne in v veliki meri posledica rasti borznih tečajev, ne pa bistvenega premika v varčevalnih navadah.

Hkrati se ob velikem nezaupanju v pokojninski sistem zmanjšuje delež varčevanja v pokojninskih in zavarovalnih shemah, ki predstavljajo le še desetino finančnih prihrankov.