Pravljično število

Uvedba pokrajin je ena od prioritet koalicije, a bo politično soglasje zanje v tem mandatu težko doseči. Ne glede na to so nujne spremembe v financiranju in organizaciji regionalnega razvoja, saj se razvojne razlike med regijami povečujejo, piše novinar Nejc Gole.

Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs meni, da bi s pokrajinami lažje in učinkoviteje koristili evropska sredstva. Napovedala je, da bodo zakonske osnutke za vzpostavitev pokrajin, pripravljene na ravni državnega sveta, predali vladi za pripravo nujnih korakov. A pri tem se zaveda, da bo glasove zanje treba iskati tudi zunaj koalicije.