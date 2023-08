Nabor dejanj, s katerimi se je v sodobni Rusiji možno zameriti režimu, je velik in raznolik, kazni pa ponavadi krute in brezsramne. Od vseh, ki so se tako ali drugače postavili po robu oblastem, se v sredo preminuli vodja in ustanovitelj zloglasne Wagnerjeve skupine Jevgenij Prigožin nahaja v razredu zase. Konec junija je sprožil največjo varnostno krizo v dve desetletji dolgi vladavini Vladimirja Putina in z njo preizkusil potrpežljivost Kremlja do maksimuma. Nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi za to, skupaj z najtesnejšimi sodelavci, plačal najvišjo mogočo ceno.