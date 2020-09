Zdravstvene ustanove so izredno obremenjene in zaradi spremenjenega načina dela, ko je treba zagotavljati varno obravnavo tako za zaposlene kot paciente, ne bo mogoče zagotoviti hitrega dostopa do zdravnika.



O nujnosti obiska odloči zdravnik, ne pacient.





Odvzem brisov pri osebah s sumom na okužbo s koronavirusom bo odslej lahko opravljal vsak izvajalec zdravstvenih storitev.