Minimalna plača v letu 2024 bo 1254 evrov bruto oziroma 902 evra neto (izplačilo za nekoga brez vzdrževanih družinskih članov in delovne dobe). Redna uskladitev bo tako izpolnila zgolj zakonski zahtevi, da se najnižji dohodek za polni delovni čas zviša najmanj z letno rastjo cen življenjskih potrebščin od decembra do decembra, ki je bila 4,2-odstotna, kar je v skladu s stališči delodajalcev, sindikati pa so zahtevali več.