Prekmurje, glava Slovenije

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je na proslavi ob obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matico poudaril, da je bil to svetli trenutek naše zgodovine. Slovenci smo bili v preteklosti večkrat izpostavljeni težkim preizkušnjam, kot smo tudi zdaj ob poplavah, je dejal in dodal, da nam bo skupaj uspelo.

Jevšek je v uvodu dejal, da si je pred več kot 40 leti Prekmurje izbral za svoj dom, sicer pa prihaja iz koroške vasi Libeliče. »Tako Prekmurje kot Libeliče sta po prvi svetovni vojni in pariški konferenci, na kateri so risali meje na tleh razrušene Evrope, pripadla Sloveniji oziroma Jugoslaviji,« je dejal.

Pariška mirovna konferenca sicer Slovencem ni bila naklonjena, je dejal Jevšek. V času, ko se celo nekateri takratni vodilni slovenski politiki skoraj niso zavedali, da obstajajo prekmurski Slovenci, so zavedni Slovenci oziroma Prekmurci verjeli v skupno državo, boljše življenje in v svobodo. »Verjeli so v dan, ko biti Slovenec ne bo pomenilo biti več tlačan,« je dejal.