Preveč glavnih kuharjev

Po izvolitvi predsednika Resnice Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora, ko se je izrisala koalicija desnih strank z 48 poslanskimi glasovi, in po izstopu Demokratov iz koalicijskih pogajanj z Gibanjem Svoboda je bilo v zraku vprašanje, ali bo Janez Janša že včeraj predsednici republike Nataši Pirc Musar prinesel podpise za mandatarstvo v prvem krogu. Na posvetu vodij poslanskih skupin se to ni zgodilo, je pa Janša pripravljen voditi prihodnjo vlado, SDS pa je pripravljena tudi na opozicijo in predčasne volitve.