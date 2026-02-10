Prevozi sem ter tja

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pripravljajo veliko novost, s katero bodo leta 2027 dopolnili mrežo javnega potniškega prometa. S prevozi na klic bodo zagotovili prevoze ljudem, ki živijo na redkeje poseljenih območjih Slovenije, hkrati bodo zmanjšali prevozno revščino, ki zdaj pesti približno 60.000 prebivalcev.

Vzrok, da država razmišlja o dopolnitvi mreže javnega potniškega prometa, so predvidene posledice zelenega prehoda, med katerimi je tudi podražitev fosilnih goriv. To bo prizadelo predvsem tiste, ki že zdaj porabijo večji delež prihodkov za energijo in mobilnost, hkrati pa imajo omejen dostop do alternativnih in cenovno dostopnih rešitev, kot so javni prevoz ali obnovljivi viri energije.