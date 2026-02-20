Priložnost za vse

Čez dva tedna bodo začeli delovati individualni naložbeni računi (INR), katerih namen je spodbuditi prebivalce k aktivnejšemu dolgoročnemu varčevanju, predvsem z nakupi finančnih instrumentov na Ljubljanski borzi. Sodeč po gibanju borznih tečajev, vlagatelji pričakujejo precejšnje zanimanje, ki bi lahko opazno vplivalo na povpraševanje po delnicah in tudi drugih kotirajočih instrumentih. Za ta namen smo pripravili odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo o INR.