Voditelji držav Nata na čelu z Donaldom Trumpom so v izjavi vrha v Ankari potrdili neomajno zavezanost skupni obrambi skladno s 5. členom washingtonske pogodbe. V neljubem položaju se je na vrhu znašel premier Janez Janša, saj je imel s seboj le številke bivše vlade, po katerih je Slovenija z 1,61 odstotka BDP načrtovanih letošnjih vlaganj globoko na zadnjem mestu zavezniške lestvice. Nova vlada se je zavezala, da bo izpolnila haaške zaveze, in že po vrhu v Ankari sporočila, da bodo letošnji obrambni izdatki presegli dva odstotka BDP. Del vrzeli bodo lahko zapolnili s podporo Ukrajini v okviru Natove pobude PURL.