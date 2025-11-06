Proti vrhu

Evropska državljanska pobuda »Moj glas, moja izbira«, ki jo koordinira Inštitut 8. marec, je v Bruslju uspešno prestala prvo glasovanje na Odboru za pravice žensk in enakost med spoloma. Pobudo, ki jo je podpisalo 1,1 milijona Evropejcev, je podprlo 26 članov odbora, 12 jih je bilo proti.

Glavni cilj pobude je vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma Evropske unije, ki bi državam članicam pomagal zagotavljati varen splav za ženske v Evropi, ki do njega nimajo dostopa.