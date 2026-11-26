Danes se izteka rok za oddajo komentarjev k predlogu uredbe o plačljivem reševanju, ki jo je na portalu E-demokracija pred tednom dni objavilo ministrstvo za obrambo. Predlog uredbe, ki naj bi začela veljati že prihodnje leto in za določene dejavnosti predvideva obvezno zavarovanje oziroma kritje 70-odstotnega dela stroškov intervencij v Sloveniji, v prvem letu 20-odstotno, je bil pripravljen po tihem in veliko presenečenje tudi za tiste, ki bi po vsej logiki morali sodelovati pri pripravi.