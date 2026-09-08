Populistično vprašanje, ki ne bi smelo biti predmet ljudskega odločanja, je med strokovnjaki s področja socialne varnosti domala enotno stališče do referenduma o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbenokoristnega dela, piše Barbara Hočevar. Bolj smiselno bi se bilo na podlagi analiz lotiti anomalij v sistemu, denimo, da se nekaterim tipom družin pri prehodu iz transferja v zaposlitev, posebej, če ta ni dobro plačana, materialni položaj poslabša.