S trebuhom za kruhom

Izseljenci iz balkanskih držav domov pošljejo toliko denarja, kot znaša desetina povprečja BDP teh držav, kažejo podatki OECD. Največ svojim družinam pošljejo izseljenci s Kosova, skoraj 20 odstotkov BDP Kosova, medtem ko denar izseljencev doseže komaj 2,5 odstotka BDP Severne Makedonije. To kaže, kje je ostalo njihovo srce. A na trgu dela Zahodne Evrope so Balkanci tako zaželeni, nemški ekonomisti, denimo, pravijo, da bodo potrebovali 1,4 milijona delavcev na leto, da so njihove izvorne države ostale tako rekoč brez delovne sile. Napoved Združenih narodov, da bo ob sedanjih demografskih trendih prebivalstva Bosne in Hercegovine v nekaj desetletjih polovico manj, je resna in prav nič spektakularna.